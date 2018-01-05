أردوغان: ربما نضطر لاتخاذ قرار ما بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فرنسا تمثل ركنا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي، لكن بلاده ربما تتخذ قرارا ما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

باريس — سبوتنيك . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، اليوم الجمعة 5 يناير / كانون الثاني.

وأضاف أردوغان: "مللنا من مسألة انضمامنا للاتحاد الأوروبي ولا يمكننا أن نبقى نتوسل للانضمام إليه".

وقال أردوغان: "إذا وحدنا قوانا سيصل حجم التواصل بين فرنسا وتركيا إلى 20 مليار دولار في المجال الزراعي ومجال تصنيع الأغذية".

وذكر الرئيس التركي أن الحكومة التركية تتكفل بمصاريف اللاجئين السوريين وصرفت 30 مليار دولار لكننا لم نحصل حتى الآن على المساعدة التي وعدنا بها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "تركيا دفعت ثمنا باهظا نتيجة الإرهاب الذي نكافحه على حدودنا وفي سوريا".