ظريف يغرد بشكل قاسي وهجومي ضد السعودية و"داعش" وترامب

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني في معرض تعليقه على إعلان التنظيم التكفيري دعمه أعمال الشغب والفوضى في إيران.. إن "ترامب والسعودية وداعش جميعهم يؤيدون العنف والموت والتخريب في إيران". على حد وصف ظريف.

وأضاف إن "السعودية وداعش وجهان لعملة واحدة أيدا ترامب في دعمه إثارة العنف والقتل والدمار في إيران".

يشار إلى أن مسيرات شعبية مليونية انطلقت لليوم الثالث على التوالي فى العاصمة الإيرانية طهران وعشرات المدن والبلدات الإيرانية اليوم رفضا لأعمال التخريب من قبل مثيري الشغب والفوضى في البلاد وللتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ودعما للقيادة الإيرانية. Breaking: Eternal bedfellows #KSA and #ISIS — following Trump's lead — all endorse violence, death and destruction in Iran. Why are we not surprised.

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2018

