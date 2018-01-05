ابن سلمان يطير إلى باريس قريبا ويجتمع مع ماكرون

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون "سي نيوز" الفرنسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيسافر إلى باريس لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر شباط/ فبراير أو مطلع آذار/ مارس.

وردا على سؤال عما إذا كان ولي العهد سيزور باريس قال الجبير "نعم إن شاء الله. لقد تلقى دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. نفكر في نهاية فبراير أو مطلع مارس كموعد للزيارة". بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال الجبير إن الموعد سوف يتقرر بشكل نهائي خلال الأسابيع القادمة. وجرى بث تصريحات الجبير من خلال ترجمة فرنسية.

واحتجزت السعودية عشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين متهمة إياهم بجرائم منها غسل الأموال.

ويقود الأمير محمد إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق تهدف إلى تحويل بلده، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحب أكبر اقتصاد عربي، إلى دولة حديثة لا تعتمد على الثروة النفطية.

وتشمل الإصلاحات خططا مزمعة لبيع خمسة في المئة من شركة النفط العملاقة "أرامكو" المملوكة للدولة فيما قد يشكل أكبر طرح عام أولي في التاريخ.