ابن سلمان يطير إلى باريس قريبا ويجتمع مع ماكرون

وقال الجبير إن الموعد سوف يتقرر بشكل نهائي خلال الأسابيع القادمة. وجرى بث تصريحات الجبير من خلال ترجمة فرنسية.
واحتجزت السعودية عشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين متهمة إياهم بجرائم منها غسل الأموال.
ويقود الأمير محمد إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق تهدف إلى تحويل بلده، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحب أكبر اقتصاد عربي، إلى دولة حديثة لا تعتمد على الثروة النفطية.
وتشمل الإصلاحات خططا مزمعة لبيع خمسة في المئة من شركة النفط العملاقة "أرامكو" المملوكة للدولة فيما قد يشكل أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
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