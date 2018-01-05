شرطة نيويورك تستلم رسالة حول انتحاريين بالقرب من "برج ترامب"

أعلنت مصادر أمنية، أن شرطة نيويورك تلقت رسالة من مجهول حول انتحاريين كانوا يعدون لتفجير بالقرب من "برج ترامب"، حيث عاش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تنصيبه رئيسا، بحسب ما نقلته رويترز عن صحيفة "ديلي نيوز".