تقارير: مستشارو ترامب سخروا منه ونعتوه بهذه الألفاظ

ذكرت تقارير، استنادا على ما تم ذكره في الكتاب الجديد "النار والغضب"، من تأليف ستيفن وولف، أن مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخروا منه ومن طريقة تفكيره.

© AP Photo/ Evan Vucci كتاب "الغضب والنار": ترامب هندس انقلابا في السعودية لصالح بن سلمان

وأشارت إلى أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، ورئيس الأركان السابق راينس برايبوس، وكبير المستشارين الاقتصاديين جاري كوهن، ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر، و نعتوا ترامب بأنه "غبي" و"مغفل" و"أحمق"، بحسب قراءات شبكة "إن بي سي" و صحيفة "وول ستريت جورنال" للكتاب.

وزعمت التقارير أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، انضم إلى المسؤولين السابقين في السخرية من الرئيس الأمريكي، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الاستراتيجيات السابق في الإدارة الأمريكية، الذي وصف إيفانكا ترامب ابنة الرئيس بـ "الغبية".

وكان البيت الأبيض، أكد في تصريح رسمي، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، أن كتاب "النار والغضب" "مليء بحسابات كاذبة ومضللة من أفراد لا يستطيعون الوصول إلى البيت الأبيض ونفوذه".

بينما أرسل محامي دونالد ترامب، الخميس، 4 يناير/كانون الثاني، رسالة لوقف ستيفن وولف وناشره هنري هولت وشركاه، وطالب باعتذار عما تضمنه الكتاب.

ومن المقرر أن يتم طرح كتاب "النار والغضب" في الأسواق، الثلاثاء، 9 يناير.