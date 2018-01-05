سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة: احتجاجات إيران لا تهدد السلام العالمي

قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، إن الاحتجاجات الإيرانية لا تهدد السلم الدولي.

© REUTERS/ POOL سر زيارة أردوغان إلى فرنسا

وأضاف السفير الفرنسي أن الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة في إيران لا تهدد السلم والأمن الدوليين فيما قد يكون انتقادا ضمنيا لدعوة الولايات المتحدة إلى عقد الاجتماع، حسب رويترز.

وقال السفير فرانسوا ديلاتر "على الرغم من أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في إيران مقلقة إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها أي تهديد للسلام والأمن الدوليين".

وتابع:"علينا أن نحترس من أي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية لأنه سيكون لذلك نتائج معاكسة تماما لما هو مرجو".

وعقد مجلس الأمن اليوم جلسة بخصوص الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.