مندوب إيران بالأمم المتحدة: ليس من صلاحية مجلس الأمن مناقشة ما يحدث في إيران لأنه شأن داخلي

قال غلام علي خوشرو سفير إيران لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة إن لدى حكومته"أدلة دامغة" على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة "موجهة بشكل واضح من الخارج".

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة: احتجاجات إيران لا تهدد السلام العالمي

وأضاف خوشرو أيضا إن الولايات تجاوزت سلطاتها بدعوتها مجلس الأمن لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات، حسب رويترز.

وتابع قائلا: "للأسف فعلى الرغم من اعتراض بعض من أعضائه فإن هذا المجلس سمح لنفسه بأن تتعدى الإدارة الأمريكية الحالية عليه بعقد اجتماع بشأن قضية تقع خارج نطاق تفويضه".

وقال خوشرو إنه ليس من صلاحية مجلس الأمن مناقشة ما يحدث في إيران لأنه شأن داخلي.