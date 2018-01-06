روسيا: دعوة واشنطن مجلس الأمن الدولي بشأن إيران يقوض مكانته

© AP Photo/ Mary Altaffer مندوب روسيا: يتعين على كوريا الشمالية الحد من برامجها النووية موسكو — " سبوتنيك ": وقال نيبينزيا متحدثا في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران: "اليوم، للأسف، نحن نشهد مرة أخرى كيف تسيء الولايات المتحدة استغلال منصة مجلس الأمن، لماذا الولايات المتحدة — العضو الدائم وأحد واضعي ميثاق الأمم المتحدة — تقوض سمعة مجلس الأمن بوصفه الهيئة الرئيسية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين؟ من الواضح أن الموضوع المختار اليوم لا يتعلق بالصلاحيات القانونية لمجلس الأمن".





وأضاف المندوب الروسي أن "السبب الحقيقي لعقد اجتماع اليوم، ليس في محاولة لحماية حقوق الإنسان ومصالح الشعب الإيراني، ولكن في محاولة مموهة لاستخدام اللحظة الراهنة لمواصلة الخط لتقويض خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني".





وذكَر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، مجلس الأمن للأمم المتحدة بـ"التاريخ الطويل" لتدخل واشنطن في شؤون إيران الداخلية، واصفا دعوة الولايات المتحدة، التي تحيد عن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الايراني، مجلس لمناقشة الاحتجاجات التي جرت في إيران، يعد إساءة من قبل أحد الأعضاء الدائمين للسلطته، وكذلك إهانة للمجلس نفسه.





وحذرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ، السلطات الإيرانية من أن العالم يتابع إجراءاتها فيما يتعلق بالاحتجاجات في البلاد





هذا ويعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول إيران بدعوة من الولايات المتحدة، وقبل نصف ساعة عقدت مشاورات أولية باقتراح روسي لمناقشة المبادرة الأميركية.