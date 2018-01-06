"تويتر" يرد على طلب مستخدميه بغلق حساب ترامب

قالت إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في بيان، إنها لن تغلق أو تحذف حسابات "قادة العالم" للحفاظ على الوصول إلى المعلومات.

وقد أصدرت إدارة موقع التدوينات الصغيرة هذا البيان بعد نداءات لمستخدمي الخدمة لغلق حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى استخدمه لتهديد كوريا الشمالية بالأسلحة نووية.

وقال البيان الصادر في مدونة الشركة، إن "حجب زعماء العالم من تويتر أو إزالة رسائلهم المثيرة للجدل سوف يخفي معلومات مهمة يحتاج الناس إلى رؤيتها ومناقشتها".

New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA — Twitter Public Policy (@Policy) January 5, 2018

ووفقا للخدمة، فإن مثل هذه الخطوة لن تجبر القادة على السكوت، ولكنها تجعل من الصعب مناقشة أعمالهم وكلماتهم.

ووفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، تعرض موقع "تويتر" لانتقادات من مستخدمي الإنترنت لعدم اتخاذ إجراء بشأن رسائل ترامب، حيث حذر الرئيس الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أنه "لديه أيضا زر نووي"، لكنه "أكبر وأقوى".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

وأشار المستخدمون إلى أن قواعد الخدمة تمنع وضع "رسائل ذات تهديدات".