تصادم طائرتين في مطار بيرسون بكندا

تم إجلاء عشرات الركاب فى مطار بيرسون، في ولاية تورونتو في كندا، الجمعة، 5 يناير/كانون الثاني، بعد وقوع اصطدام بين طائرتين.

وذكرت شركة خطوط طيران "ويستجيت"، في بيان لها، أنه بينما كانت طائرة كان يجري سحبها من عند بوابة بطائرة أخرى لدى وصولها إلى المطار، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

Two planes collided at Toronto’s Pearson Airport on Friday, causing a fire; all passengers were safely evacuated: reports pic.twitter.com/n8f6DOSxhx — People's Daily,China (@PDChina) January 6, 2018

​

ونقلت شبكة "سي بي 24"، الكندية عن أحد الشهود قوله، إن الاصطدام بين الطائرتين التابعتين لشركتي "سونوينغ إيرلاينز" و"ويستجيت إيرلاينز"، أدى إلى نشوب حريق، ولكن لم يصب أي من الركاب بأذى.

وذكر مطار بيرسون عبر حسابه على "تويتر"، أن رجال الإطفاء والطوارئ استجابوا على الفور لحادث اصطدام الطائرتين، الذي وقع في المبنى 3، وتم إجلاء جميع الركاب.

There has been an aircraft incident involving two aircraft on the Terminal 3 apron. Fire and emergency services have responded and passengers have been evacuated. More details to come. — Toronto Pearson (@TorontoPearson) January 6, 2018

​