اعتقال 8 أشخاص في الصين بتهمة الإرهاب

أوقفت الشرطة الصينية ثمانية أشخاص فى الصين يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية. وفق ما أعلنته وكالة أنباء Sina الصينية.

© REUTERS/ Neil Hall اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى جماعة يمينية متطرفة في بريطانيا

وقام المعتقلون، وأصغرهم يبلغ من العمر 18 عاما، بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى متطرف على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقوم فريق متخصص بالتحقيق في القضية.

ووفقا للقوانين الصينية يتم تفرض عقوبات مختلفة على الاشخاص المتورطين في قضايا الارهاب تبدأ من غرامة مالية وتنتهي بعقوبة الاعدام.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف وفى وقت سابق أن موسكو وبكين ونيودلهى على استعداد للتعاون وتقاسم خبراتهم فيما يتعلق بمكافحة وتمويل الارهاب.