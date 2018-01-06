"البنتاغون" ينشر فيديو لمطاردة مقاتلات "سو-30" الروسية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شريط فيديو لمرافقة مقاتلتين روسيتين فوق بحر البلطيق. ووفقا لـتأكيدات البنتاغون، وقعت هذه الحوادث فى الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني والـ 13 من ديسمبر/كانون الأول.

وتم تركيب الفيديو من عدة مقاطع. حيث يظهر في المقطع الأول والذي تم تصويره في قاعدة بليتوانيا عام 2014، كيف يستجيب الطيارون الأمريكيون في حالات الطوارئ والتهديد المفاجئ.

ويظهر في المقطع التالي كيف يتسلق طياران أمريكيان مقاتلات من طراز إف —15 لاعتراض مقاتلات من طراز سو-30 الروسية، يرجح إنهما ينتميان إلى البحرية الروسية في المجال الجوي الدولي قرب البلطيق، في الـ 23 من نوفمبر الماضي.

ويزعم البنتاغون، "إن عملية الاعتراض حدثت لأن المقاتلات الروسية لم تمرر الرموز المطلوبة من قبل مراقبي الحركة الجوية ولم تفصح عن خططهما".

أما في المقطع الثاني يظهر مرافقة مقاتلتين الروسيتين من طراز سو-30 بتاريخ الـ 13 ديسمبر الماضي. ويؤكد البنتاغون أن عملية الاعتراض تمت بطريقة مهنية "وفقا لجميع قواعد الطيران الدولية ومعايير السلامة".

وكشف البنتاغون أن من قام بعمليتي الاعتراض هم طيارون تابعين لسلاح الجو الأمريكي المتمركز في قاعدة "ليوكنهيد" في بريطانيا.

وتشارك الطائرات الأمريكية في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لضمان السيطرة على المجال الجوي لدول البلطيق.