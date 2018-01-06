"البنتاغون" ينشر فيديو لمطاردة مقاتلات "سو-30" الروسية

وتم تركيب الفيديو من عدة مقاطع. حيث يظهر في المقطع الأول والذي تم تصويره في قاعدة بليتوانيا عام 2014، كيف يستجيب الطيارون الأمريكيون في حالات الطوارئ والتهديد المفاجئ.
ويزعم البنتاغون، "إن عملية الاعتراض حدثت لأن المقاتلات الروسية لم تمرر الرموز المطلوبة من قبل مراقبي الحركة الجوية ولم تفصح عن خططهما".
أما في المقطع الثاني يظهر مرافقة مقاتلتين الروسيتين من طراز سو-30 بتاريخ الـ 13 ديسمبر الماضي. ويؤكد البنتاغون أن عملية الاعتراض تمت بطريقة مهنية "وفقا لجميع قواعد الطيران الدولية ومعايير السلامة".
وكشف البنتاغون أن من قام بعمليتي الاعتراض هم طيارون تابعين لسلاح الجو الأمريكي المتمركز في قاعدة "ليوكنهيد" في بريطانيا.
وتشارك الطائرات الأمريكية في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لضمان السيطرة على المجال الجوي لدول البلطيق.
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