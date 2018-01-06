مقتل 14 مسلحا من داعش في غارة على محافظة لغمان شرقي أفغانستان

قتل 14 مسلحا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في غارة على محافظة لغمان شرقي أفغانستان.

© Sputnik. Михаил Климентьев بوتين: الوضع في أفغانستان زاد تأزما بعد تقليص الولايات المتحدة قواتها هناك

القاهرة-. ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني عن الشرطة صباح اليوم السبت إن "14 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش قتلوا في غارة على لغمان"، وأشار إلى أن "الغارة شٌنت مساء أمس الجمعة على مقاطعة النجار بالمحافظة".

وأضافت الشرطة أن "من بين القتلى اثنين من قادة داعش في أفغانستان".

وتعاني أفغانستان من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"طالبان".

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.