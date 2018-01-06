ترامب يطلب من الكونغرس 18 مليار دولار..والسبب

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس مبلغ 18 مليار دولار وذلك لبناء المرحلة الأولى من الجدار على طول الحدود مع المكسيك . حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ووفقا للصحيفة، طلب ترامب من الكونغرس تخصيص هذا المبلغ خلال الـ 10 سنوات المقبلة من أجل بناء جدار بطول 316 ميلا، والذي كان ضمن تعهدات حملته خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويعتبر هذا المبلغ ليس سوى جزء من التكلفة الاجمالية للمشروع، والتي قد تتجاوز مبلغ 33 بليون دولار.