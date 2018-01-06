ترامب يطلب من الكونغرس 18 مليار دولار..والسبب

ووفقا للصحيفة، طلب ترامب من الكونغرس تخصيص هذا المبلغ خلال الـ 10 سنوات المقبلة من أجل بناء جدار بطول 316 ميلا، والذي كان ضمن تعهدات حملته خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
— Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2018
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس مبلغ 18 مليار دولار وذلك لبناء المرحلة الأولى من الجدار على طول الحدود مع المكسيك . حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
ووفقا للصحيفة، طلب ترامب من الكونغرس تخصيص هذا المبلغ خلال الـ 10 سنوات المقبلة من أجل بناء جدار بطول 316 ميلا، والذي كان ضمن تعهدات حملته خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
— Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2018
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