موقع أمريكي: "كلمة السر" في حسم صراع بن سلمان وخامنئي

واعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق سيد حسين موسى، في مقارنته، أن طبيعة تكوين الشخصيتين ستكون هي الفيصل في حسم الصراع بين الدولتين الإقليميتين. وقال إن الأنماط القيادية بين ولي العهد السعودي، الذي يعزز سلطته في الرياض، ويجهز نفسه ليصبح أقوى حاكم في التاريخ السعودي، وبين المرشد الأعلى لإيران، والخبرة التي عاشها كل منهما سوف تقرر مستقبل السلم والاستقرار في المنطقة.

وأوضح موسوي: أنه "قبل الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، كان خامنئي ناشطاً سياسياً، وتحمَّل 15 عاماً من السجن والتعذيب والنفي، وارتفعت مكانته إلى أن انتُخِب رئيساً عام 1981"، مشيراً إلى أنه لعب دوراً محورياً في الإشراف على الحرب الإيرانية العراقية (1980ـ 1989)، التي دعمت فيها واشنطن وقوى عالمية وإقليمية صدام حسين، أما محمد بن سلمان، فقد وُلِد عام 1985 وليست له أية خبرة يمكن مقارنتها بخامنئي.

وبحسب موسوي في الثمانينيات، فإن السبب الآخر من أسباب نجاح إيران، هي خبرتها في محاربة الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن إيران بأكملها واجهت موجة من الإرهاب، إذ كانت حركة مجاهدي خلق وحدها مسؤولة عن قتل أكثر من 17 ألفاً، مذكراً أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية كان ضحية من ضحايا الإرهاب، إذ شُـلَّت إحدى يديه بعد هجومٍ بقنبلة عام 1981، لذلك أصبح مُحنّك في مواجهة الإرهاب.

أمَّا محمد بن سلمان، فليس لديه تاريخ في مواجهة الإرهاب، وكان يستعد لتولي السلطة في وقتٍ كانت بلاده فيه "تقدم دعماً سرياً مالياً ولوجيستياً لتنظيم "داعش"، وذلك بحسب رسالة إلكترونية من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تعود لعام 2014، بحسب موسوي.