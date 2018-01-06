أول اختبار لهوليوود بعد فضائح التحرش

لكن في ظل فضائح التحرش الجنسي التي تخيم على موسم الجوائز في هوليوود سيكون حفل جولدن جلوب غدا الأحد، أول اختبار على الهواء مباشرة لتعامل صناعة السينما مع هذه القضية التي تقض مضاجع عالم العروض والترفيه. بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Paul Sancya ممثلة أمريكية من أبرز ضحايا التحرش الجنسي تطرح برنامج وثائقي

وقال توم أونيل مؤسس موقع جولد ديربي دوت كوم "هذه قضية في بؤرة الضوء بالنسبة لهوليوود وتلقي بظلالها على حفلات إعلان الجوائز".

وبعد أن كان بعض المشاهير والمخرجين نجوما لموسم الجوائز صدرت القرارات باستبعادهم أو حرمانهم من المشاركة في أعمال سينمائية أو شطب أسمائهم من قوائم المرشحين للجوائز.

وستتشح نساء بالسواد على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب دعما لضحايا التحرش. وقررت وكالة كبيرة لرعاية المواهب إلغاء حفل تقيمه سنويا خلال أحداث جولدن جلوب على أن تنفق الأموال المخصصة له على الدفاع القانوني عن ضحايا مثل هذه القضايا.

وسيقتصر تقديم حفل جوائز (نقابة ممثلي الشاشة) المقرر في يناير/ كانون الثاني على النساء.

ومن ثم ستتأرجح الأجواء العامة قبل حفل الأوسكار المقرر في الرابع من مارس/ آذار بين مشاعر القلق والحرص على اتخاذ موقف ما.

وقالت ميشيل وليامز المرشحة هذا العام لنيل جائزة جولدن جلوب عن دورها في فيلم (أول ذا ماني إن ذا وورلد) "كل من تحدثت إليهم سعداء بفرصة إضفاء معنى أكبر على مثل هذا الحدث الكبير بحيث يتجاوز مجرد تمجيد مهنة واحدة".

واتهم أكثر من 30 رجلا الممثل كيفن سبيسي بالسلوك الجنسي المشين كما وجهت أكثر من 70 امرأة مزاعم ضد المنتج والمخرج السينمائي هارفي واينستين.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI هكذا تواجه أكاديمية الأوسكار التحرش الجنسي

وامتدت قائمة المتهمين بالسلوك الجنسي غير اللائق لتشمل أسماء كبيرة مثل النجم داستن هوفمان والفنان الكوميدي لوي سي.كيه والممثل جيفري تامبور وعشرات المشاهير والساسة ورجال الأعمال.

ونفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها. واعتذر سبيسي لشخص ممن اتهموه بالتحرش لكن صدر قرار باستبعاده من المشاركة في فيلم (أول ذا ماني إن ذا وورلد) وشطب دوره في الجزء الجديد من المسلسل التلفزيوني (هاوس اوف كاردز).

ونفى هوفمان وتامبور ارتكاب أي سلوك شائن. وأقر سي.كيه بارتكاب أفعال مخلة فيما سبق وألغيت مشاريع سينمائية وتلفزيونية كان سيشارك فيها.

وقالت إميلي جوردون كاتبة سيناريو فيلم (ذا بيج سيك) "لطالما اعتبرت موسم الجوائز هذا فقاعة صغيرة تظهر فيها كل الأشياء جميلة وساحرة لأنها أفلام. أعتقد أننا ندرك الآن أن للحدث قضايا يتعين التطرق إليها".

© AFP 2017/ KENA BETANCUR / AFP هايلي تغضب ترامب بتصريحاتها عن التحرش الجنسي

وستتجه الأنظار يوم الأحد، إلى سيث مايرز مقدم حفل الجولدن جلوب لترى كيف سيدير الحفل في ظل هذه الظروف.

وقال أونيل "مهمته مستحيلة. لا يمكنه تجاهل القضية الساخنة في هوليوود. ومن المتوقع منه أن يلقي نكات لكن الأمر غير مضحك بالمرة".

وقال مايرز يوم الخميس إنه سيتطرق إلى قضية التحرش.

وستنقل قناة (إن.بي.سي) حفل جوائز جولدن جلوب السينمائية والتلفزيونية على الهواء مباشرة من منطقة بيفرلي هيلز في مدينة لوس انجليس الأمريكية الساعة.