مسؤول كوري شمالي يعلن مشاركة بلاده في الأولمبياد الشتوي

نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم السبت عن ممثل كوريا الشمالية في اللجنة الأولمبية الدولية إن من المتوقع أن ترسل البلاد ثنائيا يشارك في منافسات التزلج في دوري الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بيونجتشانج في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

© AFP 2017/ ED JONES كوريا الشمالية تقبل عرض سيئول للحوار

وقالت الوكالة إن تشانج أونج عضو كوريا الشمالية باللجنة الأولمبية الدولية أبلغ الصحفيين في مطار بكين الدولي إن ثنائيا في منافسات الرقص الفني على الجليد "سيشارك على الأرجح".

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن تشانج وصل إلى بكين قادما من بيونجيانج ومن المعتقد أن يتوجه إلى سويسرا لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال في كلمته بمناسبة العام الجديد إنه سيبحث إرسال وفد من بلاده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبعد الكلمة أعادت كوريا الشمالية يوم الأربعاء فتح خط ساخن حدودي كان مغلقا منذ فترة مع كوريا الجنوبية لإجراء محادثات.