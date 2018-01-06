عودة شبكات التواصل الاجتماعي للعمل في إيران

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن إمكانية الوصول لشبكات التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تليغرام"، استؤنف بعد تقييد دام لعدة أيام بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبات بإمكان المستخدمين في إيران حاليا الإفادة من شبكات التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تليغرام" على الهواتف المحمولة بشكل طبيعي، فضلا عن تطبيق "وي شات" الذي كان محظورا لسنوات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي قد نفى ما أشيع مؤخرا بأن القيود على شبكات التواصل الاجتماعي ستكون دائمة.

يذكر أن إيران قد فرضت قيودا مؤقتة، على الوصول لتطبيقي التواصل الاجتماعي "تليغرام" و"إنستغرام" على الهواتف النقالة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد استغلالها سلبا من قبل مثيري الشغب.

وبدأت احتجاجات إيران في 28 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب الأوضاع الاقتصادية من مدينة مشهد، وانتشرت في عدة مدن.

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، بمقتل 12 شخصاً في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الخميس الماضي.

وأضاف التلفزيون دون أن يقدم تفاصيل: "قتل نحو 12 شخصا في المجمل في عدد من المدن للأسف، خلال أحداث الليلة الماضية".

وعرض التلفزيون لقطات لأضرار ناجمة عن المظاهرات المناهضة للحكومة. وكانت السلطات أكدت مقتل 4 أشخاص، ولم يتضح أين سقط باقي القتلى.

كما أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات الأمن تصدت "لمتظاهرين مسلحين" حاولوا الاستيلاء على مراكز شرطة وقواعد عسكرية.