هؤلاء من اختارتهم كوريا الجنوبية للمحادثات مع جارتها الشمالية

ويرأس الوفد الكوري الجنوبي وزير الوحدة تشون جو ميونغ كيون ونائبه، حسب يونهاب.
وقال مسؤول في وزارة الوحدة إن الوزارة قدمت للجانب الكوري الشمالي قائمة بأسماء الوفد للمحادثات رفيعة المستوى المخطط عقدها يوم الثلاثاء القادم.وطلبت كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية تقديم قائمة الوفد الشمالي في أقرب وقت ممكن.ويتم الاتصال حاليا بين الكوريتين عبر قناة الاتصال في قرية بانمونجوم الحدودية وطلبت من الجانب الشمالي، حسب يونهاب.
وقال المسؤول إن تكوين الوفد لم يحسم بعد، حيث تنتظر الوزارة ردا من الجانب الشمالي. ويعتبر إدراج قائمة الوفد من أكثر من وزارة أمرا نادرا، حيث درج أن يرأس الوفد الكوري الجنوبي لمحادثات وزارية بين الكوريتين الوزير المعني مع مدراء الوزارة.
وقال المسؤول حول سبب وجود نواب الوزراء المعنيين في المحادثات المرتقبة ذلك لإجراء محادثات عمل بعد المحادثات رفيعة المستوى بين مسئولين أكبر في العمل الحقيقي في إشارة الى أن المحادثات الوزارية في بداية الألفية الثانية والتي شملت نواب الوزراء في المحادثات الوزارية.
وأضاف المسؤول "عبر التشاور اللصيق بين الوزراء المعنيين من جانبنا سنرتب للمحادثات رفيعة المستوى بشكل متقن".
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