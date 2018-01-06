البرلمان الإيراني يعقد غدا جلسة طارئة لبحث الأحداث التي تشهدها البلاد

يعقد البرلمان الإيراني، غدا الأحد، جلسة طارئة لبحث الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتظاهرات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

طهران — سبوتنيك . وقال موقع البرلمان الإيراني (خانه ملت)، اليوم السبت، "سيعقد البرلمان غدا جلسة خاصة وتشاورية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في إيران بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ووزيري الداخلية والأمن".

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.

وتزامنت المظاهرات مع ذكرى إخماد تظاهرات وقعت في 2009 احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، حيث شكك المتظاهرون في نزاهة تلك الانتخابات التي خسرها المرشح الإصلاحي حسين مير موسوي.

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، 20 قتيلاً، فيما ألقت السلطات الإيرانية القبض على 450 من مثيري الشغب، حسبما أكد مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية في اتصال سابق مع وكالة "سبوتنيك".