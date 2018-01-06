مقتل 3 مسلحين من حركة "غاتيا" شمالي مالي

قتل ثلاثة عناصر من جماعة مسلحة تتواجد في شمال شرقي مالي على يد مجهولين.

© AFP 2017/ Habibou Kouyate هجوم على قافلة لجيش مالي شمال البلاد

نواكشوط — سبوتنيك . قال مصدر أمني في ولاية غاو، لـ" سبوتنيك " إن ثلاثة مسلحين لقوا مصرعهم، اليوم السبت 6 يناير / كانون الثاني، بعد أن باغتهم مسلحون مجهولون في منطقة نائية شرق مدينة منكا، قرب الحدود مع النيجر، موضحا أن القتلى من عناصر حركة "غاتيا" المالية التي تسيطر على مناطق شمال شرق مالي.

واستولى المهاجمون، الذين يعتقد أنهم تابعون لجماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم "أبو الوليد"، على بعض الأسلحة الآلية والمعدات.

جدير بالذكر أن النفوذ المتزايد للجماعات المسلحة في مالي أدى إلى زعزعة استقرارها بعد خمسة أعوام من تدخل القوات الفرنسية لدحر تمرد المسلحين الذين كانوا ينادون باستقلال شمال البلاد في إقليم كيدال عام 2012.



