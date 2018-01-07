صحيفة: رئيسة وزراء بريطانيا تجري تعديلا في حكومتها

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ستعلن عن تغييرات في حكومتها يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.