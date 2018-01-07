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04:29 07 يناير/ كانون الثاني 2018
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

    ترامب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية

    © REUTERS/ KCNA
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن لا مانع لديه "على الإطلاق" من التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعبر عن أمله في أن تسفر المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن نتائج إيجابية.

    وردا على أسئلة من صحفيين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند الأمريكية عبر ترامب عن استعداده للحديث إلى كيم لكن وفقا لشروط مسبقة.

    وقال، "قطعا سأفعل ذلك… لا مشكلة لدي على الإطلاق مع ذلك".

    رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب
    © AP Photo/ Michael Conroy
    ترامب "أنا عبقري"
    وأضاف أن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف حدة التوتر. ونسب ترامب الفضل إلى نفسه في هذه الانفراجة الدبلوماسية قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوطه المستمرة، وفقا لـ"رويترز".

    وقال، "هذه بداية انطلاقة كبرى. لو لم أتدخل لما كانت هناك الآن أي محادثات".

    وأضاف، أن كيم "يعلم أنني لا أمزح. أنا لا أمزح ولو قليلا ولو لواحد في المئة. هو يفهم ذلك".

    وأكد على أنه "إذا خرجت تلك المحادثات بشيء فسيكون أمرا عظيما للبشرية كلها. سيكون أمرا عظيما للعالم أجمع".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن واشنطن مستعدة للدخول في مفاوضات مع كوريا الشمالية شريطة أن توقف بيونغ يانغ تجاربها النووية والصاروخية.

    وكانت التوترات فى شبه الجزيرة الكورية قد ارتفعت مؤخرا بسبب التجارب النووية والصاروخية المتكررة التى قامت بها بيونغ يانغ انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى.

    يذكر أن المفاوضات بين كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية استؤنفت هذا الأسبوع بشأن مسألة مشاركة الرياضيين من كوريا الشمالية فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 فى كوريا الجنوبية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أزمة كوريا الشمالية, تصريحات, كيم جونغ أون, ترامب, كوريا الشمالية, أمريكا
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