رئيس الوزراء الفرنسي: باريس على أعتاب عصر الخصخصة

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إن حكومته تخطط لمشروع قانون للخصخصة، في إطار برنامجها لبيع الأصول، مؤكدا أن الدولة قد تتخلى عن سيطرتها على بعض الشركات.

© AP Photo/ Christophe Ena رئيس وزراء فرنسا يدشن حملة مضادة لمارين لوبان وقال فيليب في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش": "جرت بالفعل بعض (عمليات بيع للأصول) وسيكون هناك المزيد"، ، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وسئل عما إذا كانت الحكومة ستقدم مشروع قانون للخصخصة، وهي خطوة ضرورية للتخلي عن سيطرة الدولة فأجاب: "نعم، المسألة ليست من المحظورات".

وامتنع فيليب عن الإشارة إلى الجدول الزمني لبيع الأصول، ولم يذكر أسماء أي شركات.





وأعلنت الحكومة الفرنسية العام الماضي، الخطوط العريضة لخطط لبيع أسهم، من أجل تمويل صندوق للابتكار قيمته عشرة مليارات يورو (12 مليار دولار).







وقامت الحكومة بعد ذلك، بتقليص أسهمها التي تمثل أقلية في مجموعة "إنجي" للطاقة، وشركة "رينو" لصناعة السيارات، وهناك تكهنات بأن هناك خططا أيضا لبيع الشركة التي تتولى إدارة مطار باريس، وشركة "لا فرانسيز دي جو" لليانصيب والمراهنات.



