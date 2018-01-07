تحقيق مع شركة لمستشار ترامب بشأن برنامج تأشيرات

تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تحقيقا مع شركة العقارات المملوكة لجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره لاستغلالها برنامجا اتحاديا يمنح تأشيرات دخول للأجانب الأثرياء، الذين يستثمرون في الولايات المتحدة.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski مستشار ترامب يتحدث عن فرص فوز دونالد بالانتخابات الرئاسية 2020

وطلبت اللجنة من شركة "كوشنر كوس" معلومات عن استخدامها برنامج التأشيرات المعروف باسم "إي بي- 5" في مايو/ أيار 2017 وذلك حسبما قال شخص مطلع على الأمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"

ويمكن برنامج إي بي- 5 المهاجرون المؤهلون مقيمين بشكل دائم وقانوني بالولايات المتحدة أو ما يسمى بحاملي"البطاقة الخضراء" من خلال استثمار 500 ألف دولار على الأقل في شركة بالولايات المتحدة توظف عشرة أمريكيين أو أكثر. ومعظم حاملي البطاقات صينيون أثرياء.

وقالت الصحيفة إن الشركة تلقت أيضا طلبا منفصلا من ممثلي الإدعاء الاتحادي في نيويورك في نفس الشهر للحصول على معلومات بشأن مشروعات تطوير مولها جزئيا برنامج إي بي-5.

وأحالت شركة "كوشنر" صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى بيان سابق أصدرته بشأن استخدامها برنامج إي بي-5 وقال إن" كوشنر كوس استخدمت البرنامج ملتزمة بشكل كامل بقواعده ولوائحه ولم تفعل شيئا مخالفا. نتعاون مع الطلبات القانونية للحصول على معلومات".

واستقال كوشنر من دوره في قيادة "كوشنر كوس" عندما عُين مستشارا لترامب في بداية العام الماضي ولكنه مازال يملك حصة في أجزاء من الشركة وذلك وفقا لأحدث بيان لذمته المالية حسبما قالت الصحيفة.