فقدان 30 شخصا في تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة صينية في بحر الصين الشرقي

أعلنت وزارة النقل الصينية صباح اليوم الأحد فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، مساء يوم أمس السبت، في بحر الصين الشرقي.

© REUTERS/ Stringer الصين تواصل تركيب أجهزة رادار ومنشآت في بحر الصين الجنوبي

القاهرة —. وذكر بيان صادر عن وزارة النقل أن "التصادم وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما، وسفينة شحن ضخمة مسلجة في هونغ كونغ، على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا".

وأضاف بيان الوزارة أن "جميع أفراد طاقم السفينة الـ32 كانوا من ناقلة النفط (الإيرانية)، بينما تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الأخرى (الصينية)، وعددهم 21 شخصا".

وأوضحت الوزارة أن "ناقلة النفط البالغ طولها 274 مترا والمملوكة لشركة شحن بحري إيرانية كانت محملة بـ136 ألف طن من المكثفات النفطية، وكانت في طريقها من إيران إلى جمهورية كوريا الجنوبية"، وأشار البيان إلى "حدوث تسرب نفطي في البحر"، دون تحديد المنطقة التي أصابها التلوث.