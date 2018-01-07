الحرس الثوري: الشعب الإيراني وقوات الأمن أخمدوا اضطرابات أثارها "أعداء أجانب"

قال الحرس الثوري الإيراني إن الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد الاضطرابات التي أثارها "أعداء أجانب".

© AP Photo/ Uncredited مقتل 20 متظاهرا وشرطي في احتجاجات إيران

وأضاف الحرس الثوري في بيان أصدره، اليوم الاحد، ونقلته وكالة "رويترز" أن "الشعب الإيراني وقوات الباسيج والشرطة ووزارة الاستخبارات كسروا سلسلة (من الاضطرابات) افتعلتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني والسعودية والمنافقون ومؤيدو الملكية".

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.