انطلاق مشاورات أولية لتشكيل الحكومة الألمانية بقيادة ميركل

بدأت، اليوم الأحد، في العاصمة برلين المشاورات الأولية بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، لتشكيل تحالف حكومي بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية في ألمانيا، والتي فازت فيها ميركل.

© AP Photo/ Martin Meissner ميركل: الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي حاسم في السنوات القادمة

القاهرة — سبوتنيك . ونقل موقع "دويتشه فيله" الألماني أن "القادة الرئيسيون للاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشارة ميركل والاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة هورست زيهوفر، يلتقون مع قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، اليوم الأحد، في مقر الحزب الاشتراكي في العاصمة برلين في اليوم الأول من المشاورات الأولية لتشكيل حكومة".

وأضاف الموقع "على الرغم من إشارات التفاؤل، من المتوقع أن تجري المناقشات في أجواء من التوتر خصوصا بشأن السياسة المتعلقة بالهجرة".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن ميركل في بداية المشاورات إنها "متفائلة بالمحادثات التمهيدية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، في حين نقلت الوكالة عن زعيم الحزب الاشتراكي مارتن شولتز إنه "لن يضع خطوطا حمراء في بداية المحادثات".

وكانت ميركل أخفقت في تشرين الثاني/نوفمبر في التوصل إلى أرضية تفاهم مع حزب الخضر والليبراليين. ولتشكيل سلطة تنفيذية تملك أغلبية في مجلس النواب، لم يعد أمامها سوى التحالف مجددا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحل المفضل لديها، مقابل الذهاب إلى حكومة أقلية، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وبحسب الموقع ذاته، تتمثل أبرز القضايا التي يختلف فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي مع أحزاب المحافظين في قضايا الهجرة والقضايا الأوروبية وبرامج الرعاية الصحية، وقوانين العمل، ومعاشات التقاعد.