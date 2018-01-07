بعد "إخماد الفتنة"...هذا ما تفعله إيران بالمنطقة قريبا

قال وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام سيد محمود علوي، إن كوادر وزارة الأمن تتصدى لرصاص الأعداء ولا تسمح للعدو بزعزعة الأمن في البلاد.

وتوعّد الوزير الإيراني برد ساحق على العصابات الإرهابية في المنطقة، مضيفًا خلال مأتم أقيم في أرومية (شمال غرب) بمناسبة استشهاد ثلاثة من كوادر الوزارة أن "وزارة الأمن ستقوم قريبا برد ساحق على العصابات الإرهابية والمعادية للثورة في المنطقة"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال النائب جلال ميرزايي، إن وزيري الداخلية والأمن وقائد قوى الأمن الداخلي قدموا لنواب البرلمان الإيراني تقارير منفصلة عن الأحداث الأخيرة في البلاد، وجذورها وأسباب وقوعها وأوضاع المعتقلين، وأكدوا دور العناصر الأجنبية في وقوع واستغلال هذه الأحداث.

© AFP 2017/ Fars News/Hossein Mersadi إيران: تقارير أمنية بكل تفاصيل الاحتجاجات... وقرار بشأن المعتقلين

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإیراني، سعید منتظر المهدي، بأن غالبیة الأفراد المعتقلین "المغرر بهم في أعمال الشغب الأخیرة"، أُفرِجَ عنهم بكفالة، وبقيت العناصر الرئیسیة وقادة الشغب لدى جهاز القضاء وقید الاعتقال.

وأوضح أن حصيلة قتلى الاحتجاجات على مدار الأيام الماضية، بلغت 20 متظاهرًا وشرطيًا، مشيرا إلى إجراء تحقيقات حول مقتل مهاجمي المقار الأمنية.