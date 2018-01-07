الرئيس التركي ورئيس الوزراء البلغاري يفتتحان الكنيسة الحديدية في أسطنبول بعد ترميمها

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الأحد، كنيسة "ستيفي ستيفان" الأثرية المعروفة باسم "الكنيسة الحديدية" في منطقة بلاط بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، بعد 7 سنوات من إغلاقها لترميمها.

© Sputnik. Michael Klimentyev بوتين يحضر للمرة الأولى مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أنطاكيا-. وأغلقت الكنيسة المبنية في القرن التاسع عشر قبل 7 سنوات بغية إعادة ترميمها، حيث بلغت تكلفة إعادة الترميم 15 مليون ليرة تركية أي ما يعادل قرابة 4 مليون دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي أردوغان.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح "لبلغاريا وضع مختلف في هذه المرحلة فهي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أردوغان "أرى أن افتتاح الكنيسة الحديدية في الوقت الذي تتولى فيه بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي رسالةً هامةً موجهة للمجتمع الدولي".

وشدد أردوغان على أن "الدولة هي المسؤولة عن توفير حرية العبادة للجميع مهما كانت عقيدتهم وأصولهم".

هذا وقد تم ترميم كنيسة "ستيفي ستيفان" بالتعاون بين السلطات التركية والبلغارية.

وبنيت كنيسة "ستيفي ستيفان" في القرن التاسع عشر من قبل الجالية البلغارية في إسطنبول, وهي ذات أهمية تاريخية بالنسبة للمسيحيين البلغار من الطائفة الأرثوذكسية, كما تعتبر هذه الكنيسة الكنيسة الوحيدة في العالم المبنية من الحديد.