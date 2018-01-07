الرئيس التركي ورئيس الوزراء البلغاري يفتتحان الكنيسة الحديدية في أسطنبول بعد ترميمها

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح "لبلغاريا وضع مختلف في هذه المرحلة فهي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أردوغان "أرى أن افتتاح الكنيسة الحديدية في الوقت الذي تتولى فيه بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي رسالةً هامةً موجهة للمجتمع الدولي".
وشدد أردوغان على أن "الدولة هي المسؤولة عن توفير حرية العبادة للجميع مهما كانت عقيدتهم وأصولهم".
هذا وقد تم ترميم كنيسة "ستيفي ستيفان" بالتعاون بين السلطات التركية والبلغارية.
وبنيت كنيسة "ستيفي ستيفان" في القرن التاسع عشر من قبل الجالية البلغارية في إسطنبول, وهي ذات أهمية تاريخية بالنسبة للمسيحيين البلغار من الطائفة الأرثوذكسية, كما تعتبر هذه الكنيسة الكنيسة الوحيدة في العالم المبنية من الحديد.
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