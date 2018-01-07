ثلاث مخاوف إيرانية من السعودية...ليس بينها "التهديد العسكري"

وردا على سؤال عن مشكلة السعودية حيال إيران، قال عبداللهيان في حوار مع صحيفة "جام جم" الصادرة عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "مشكلة السعودية هي أنها تريد كل شيء، ولا تريد إيران. وهي لم تتمكن لحد الآن من تقبّل الثورة الإسلامية. فالسعوديون يتصورون أنه كلّما تم إضعاف إيران فإن السعودية تزداد قوة. لذلك يجب مساعدة الحكام الحاليين وخاصة آل سلمان ومحمد بن سلمان المعادين لإيران، من أجل أن يتوصلوا إلى الفهم الصحيح".

وأضاف أن "السعودية أثبتت عجزها تجاه اليمن، رغم كل القصف المكثف منذ سنوات، لذلك لا يمكن للسعودية أن تشكل تهديدا عسكريا ضد إيران، ولكن يجب في ذات الوقت أن نتعامل بيقظة عالية تجاه أي تهديد أو تحرك من قبل السعودية في الوقت الراهن".

وتابع: "المعادلة في الحرب على اليمن، تميل لصالح الشعب اليمني وأنصار الله وحلفائهم، ولا خيار أمام الرياض سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعودة الى العلاقات العادية مع إيران، وستثبت التطورات المستقبلية على الساحة السعودية هذا الأمر"، وفقا لما ذكرته وكالة فارس الإيرانية.

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وحول تصوره بشأن عراق "ما بعد داعش"، قال إن "إحدى المخاوف تتمثل في التدخل السعودي الناعم والسعي لتوسيع دائرة التدخل الدبلوماسي والثقافي والأمني في العراق. والتخوف الثاني يتمثل في مساعي السعودية للعمل مع بعض التيارات السياسية والفكرية داخل العراق بهدف التأثير على مستقبل الساحة العراقية، والثالث هو رهان السعودية ومحاولتها للتأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة لخلق ظروف سياسية تصب في مصلحتها".

وتابع: "يمكن إدراك حجم هذه المخاوف مع علمنا أن السعودية وخلال الـ15 عامًا الماضية كانت في الجانب السلبي مقابل العراق حيث إن أغلب التفجيرات والأعمال الإرهابية في العراق ترتبط بنحو ما بجهاز المخابرات السعودية والتمويل السعودي، ونظرا لعدم تحقيق السعودية أي نتيجة من ممارساتها تلك، فهي تحاول اليوم أن تستبدل التعامل الأمني بالأساليب الحديثة والناعمة، لتستخدمها من أجل تحقيق التغييرات التي تطمح لها في العراق".