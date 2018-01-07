تحدى آلاف البلجيكيين البرد القارس أمس السبت، 6 يناير/ كانون الثاني، وسبحوا في بحر الشمال بمدينة أوستند في تقليد سنوي احتفالا بالعام الجديد.

ورغم وصول درجة حرارة الجو والمياه إلى ست درجات مئوية نزل 4500 شخص، وهم يرتدون أزياء غير تقليدية زاهية الألوان، إلى المياه قبالة القاعات الملكية في المدينة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وبينما اكتفى البعض بوضع أقدامهم في المياه استغل آخرون وجود كثير من رجال الإنقاذ وسبحوا في الأمواج الباردة.

وقال أحد المشاركين في الاحتفال وكان يرتدي زي الرجل البدائي ويدعى يوريس "عندما تنزل إلى المياه تشعر أنها باردة لكن إذا دخلت لمسافة أعمق تشعر أنها جيدة للغاية ورائعة".

آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون في بحر الشمال © REUTERS/ FRANCOIS LENOIR

آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون في بحر الشمال © REUTERS/ FRANCOIS LENOIR

آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون في بحر الشمال © REUTERS/ FRANCOIS LENOIR

آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون في بحر الشمال © REUTERS/ FRANCOIS LENOIR

آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون في بحر الشمال © REUTERS/ FRANCOIS LENOIR 1 / 5 © REUTERS/ FRANCOIS LENOIR آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون في بحر الشمال

وقال منظمون إن الإقبال على الدورة السابعة والعشرين من هذه الاحتفالية متوسط وإن درجات الحرارة ليست باردة للغاية مقارنة بما كانت عليه العام الماضي حين كانت تحت الصفر.

وقال يوردي فيلدرز، وهو يرتدي زي البطريق مثل مجموعة من أصدقائه، "نشارك للعام الخامس".