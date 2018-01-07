الصين تنقذ بعض أفراد طاقم الناقلة الإيرانية التي اصطدمت بسفينة شحن

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ بعض من أفراد طاقم السفينة الإيرانية الـ32 الذين فقدوا عقب اصطدامها بأخرى صينية مساء أمس السبت.

© AFP 2017/ Robert Gonzaga فقدان 30 شخصا في تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة صينية في بحر الصين الشرقي

طهران — سبوتنيك . ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن متحدث الوزارة، كينغ شوانغ، قوله إنه "تم إنقاذ بعض أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي اصطدمت بسفينة شحن في بحر الصين".

وكانت وزارة النقل الصينية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، مساء يوم أمس السبت، في بحر الصين الشرقي.

وذكر بيان صادر عن وزارة النقل أن "التصادم وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما، وسفينة شحن ضخمة مسلجة في هونغ كونغ، على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا".