إيران تمنع تعلم الإنجليزية بمدارسها

© REUTERS/ EDDIE KEOGH خبير: ما جرى في إيران كان مخططا سعوديا وأكد مسؤول بارز بقطاع التعليم بإيران لـ"رويترز" على أن طهران منعت تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية بعد أن حذر الزعيم الأعلى للبلاد من أن تعليمها في سن مبكرة يفتح الطريق أمام "الغزو الثقافي" الغربي.





وفي حديث مع التليفزيون الإيراني قال مهدي ناويد أدهم رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي تديره الدولة إن "تعليم الانجليزية في المدارس الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي يخالف القوانين واللوائح".





والمرحلة الابتدائية في نظام التعليم الإيراني هي أول مراحل الدراسة الرسمية العامة, وتغطي خمس سنوات دراسية وتخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين6 و10 سنوات وهي مرحلة إلزامية لجميع البنين والبنات ومجانية في مدارس الدولة.