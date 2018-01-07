قبل بدء محادثتهما... تعرف على الفرق بين الكوريتين

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الكوريتين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل والعلاقات بين الدولتين، حسب رويترز.

© REUTERS/ HANDOUT مواطنون يشاهدون كلمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أعلنت عن قائمة من خمسة مسؤولين سيمثلونها في المحادثات وذلك بعد يوم من إعلان سول عن المسؤولين الذين سيشتركون في المباحثات، حسب رويترز.

وسيرأس وفد الشمال ري سون جون رئيس لجنة الوحدة السلمية لوطن الآباء التي عادة ما تتولى مهمة التعامل مع الجنوب ، حسب رويترز.

© AFP 2017/ Ed Jones بيونغ يانغ، كوريا الشمالية

ولم يعقد اتفاق لإنهاء حالة الحرب بين الكوريتين وذلك عند انتهاء الحرب بينهما في عام 1953، حسب بي بي سي.

وهناك فارق بين الكوريتين، حيث أن عدد سكان كوريا الشمالية يبلغ 12 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، والناتج القومي لها، يأتي في المرتبة 180 ضمن 193 دولة، حسب بي بي سي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية في 2016 ع بنسبة 3.9% مقارنة مع العام الذي سبقه، وهذا أعلى مستوى له بعد عام 1999 عندما بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.1%، حسب "أر تي".

ويفرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب اختباراتها الصاروخية، حسب رويترز.

أما كوريا الجنوبية فعدد سكانها 48.6 مليون نسمة، وتقع في المركز 11 عالميا بين أقوى اقتصاديات العالم، حسب بي بي سي.

وتحتل احتلت المركز الرابع من حيث بيئة الأعمال بين 190 دولة، حسب البنك الدولي.

ويحكم كوريا الشمالية حزب العمال الكوري الشيوعي، وزعيمه كيم جونغ أون منذ عام 2011، ولدى كيم توجهات نووية منذ تسلمه السلطة، حسب بي بي سي.

ويحكم كوريا الجنوبية مون جاي الذي فاز في انتخابات رئاسية جرت 9 مايو/ آيار العام الماضي، وتنحد أصوله من كوريا الشمالية حسب بي بي سي.

ويقول مون عن ذلك:"افكر في قضاء ما تبقى من حياتي هناك في هونغنام أمارس عملاً دون أجر.

عندما تتوحد الكوريتان سلميا، أول شيء ارغب في عمله هو اصطحاب والدتي البالغة من العمر 90 عاما إلى مسقط رأسها."

وعسكريا يبلغ تعداد القوات المسلحة في كوريا الشمالية 1,2 مليون عسكري، مما يجعل جيشها رابع أكبر جيش في العالم.