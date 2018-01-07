دولة أفريقية تفرض حظر تجول لمحاربة الكوليرا

وقتلت الكوليرا 58 شخصا في مختلف أرجاء البلاد منذ سبتمبر / أيلول، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال وزير الصحة تشيتالو تشيلوفيا، اليوم الأحد 7 يناير / كانون الثاني، للصحفيين إنه تم فرض حظر التجول في حي كانياما يبدأ اليوم ويستمر من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

ومنعت السلطات تواجد الباعة الجائلين والتجمعات العامة في لوساكا، التي يصل عدد سكانها إلى 370 ألف نسمة، للتصدي لانتشار الكوليرا، لكن بعض السكان تحدوا هذا الحظر ونزلوا إلى الشوارع.

وأغلقت زامبيا ثلاثة أفرع لسلسلة مطاعم أظهر فحص الأطعمة التي تبيعها أنها تحتوي على نوع البكتيريا المسبب للكوليرا.



