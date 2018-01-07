محامي الرئيس الإيراني السابق نجاد يكشف حقيقة اعتقاله

قال المحامي، عادل حيدري، وكيل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، تعليقا على خبر اعتقال نجاد: "ابحثوا عن الخبر من مصدر موثوق".

طهران — سبوتنيك . ونفى المحامي عادل حيدري اليوم الأحد 7 يناير/ كانون الثاني،نبأ اعتقال نجاد.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إيران تكشف تفاصيل "الخطة الأمريكية" لنشر الفوضى وأكد حيدري أن الخبر عار عن الصحة.وقال حيدري: "نبأ اعتقال نجاد غير صحيح، وأنا اكذب هذا الخبر".وتابع، "ابحثوا عن الخبر من مصدر موثوق".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الأمن الإيراني اعتقل نجاد بأمر من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

وقالت التقارير إن الاعتقال جاء بعد أن قال أحمدي نجاد في خطاب له أمام حشد من أهالي مدينة بوشهر جنوبي إيران، مساء الخميس قبل الماضي، مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة، إن "بعض المسؤولين الحاليين يعيشون بعيداً عن مشاكل الشعب وهمومه، ولا يعرفون شيئًا عن واقع المجتمع″، معتبرًا أن "ما تعانيه إيران اليوم هو سوء الإدارة وليس قلة الموارد الاقتصادية".

وقتل 20 متظاهرا وشرطي واحد في الاحتجاجات ضد البطالة والغلاء التي طالت عددا من المناطق في إيران على مدار الأيام الماضية.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، قد رفض ترشح نجاد في انتخابات العام الماضي التي فاز فيها الرئيس الحالي، حسن روحاني، بولاية ثانية.