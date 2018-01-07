ترامب عن كتاب "النار والغضب": سأواجه الأكاذيب مثلما فعل رونالد ريغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اعتاد على مواجهة الأخبار المزيفة منذ اليوم الأول من تشرحه للرئاسة.

وأضاف، اليوم الأحد 7 يناير / كانون الأول: "والآن أصبح علي أن أتعايش مع الكتاب المزيف الذي يفتقد مؤله للمصداقية بصورة كاملة".

وتابع على "تويتر": "الرئيس الأسبق رونالد ريغان واجه نفس المشكلة وتعامل معها بصورة جيدة وأنا سأفعل ذات الشيء".

وتولى ريغان رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 1981 لغاية 1989 من القرن الماضي.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018

ويتناول كتاب "النار والغضب الذي ألفه مايكل وولف تفاصيل عن ترامب وعلاقاته مع موظفي البيت الأبيض وأفراد أسرته إضافة إلى صفات عن شخصيته.