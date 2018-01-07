أصدقاء صحفيي رويترز المحتجزين في ميانمار يتجمعون في معبد بوذي... لماذا

قام أصدقاء لصحفيي رويترز المحتجزين في ميانمار بالتجمع اليوم الأحد 7 يناير/ كانون الثاني في أحد المعابد البوذية الرئيسية في يانجون عاصمة ميانمار.

وتجمع أصدقاء وا لون الصحفي برويترز في المعبد البوذي للصلاة من أجل إطلاق سراحه بعدما احتجز مع زميل له للاشتباه في انتهاكهما قانون إفشاء الأسرار، حسب رويترز.

© REUTERS/ HANDOUT صحفيو رويترز المحتجزون في ميانمار

ومن المقرر أن يمثل الصحفيان أمام المحكمة يوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني للمرة الثانية، وقد يطلب الادعاء توجيه اتهامات رسمية لهما.

واحتجز الصحفيان وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حسب رويترز.

وساهم الصحفيان في تغطية رويترز لأزمة ولاية راخين في غرب البلاد، حيث فر نحو 655 ألفا من الروهينجا المسلمين أمام حملة عسكرية شرسة على مسلحين.

وفي الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم الحكومة حين سئل عن حملة دعم لهذين الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي إنه لا ينبغي بذل مثل هذه الجهود والقضية لا تزال منظورة أمام المحكمة.