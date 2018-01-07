المخابرات الأمريكية تحذر: كوريا الشمالية تستطيع ضربنا خلال أشهر

© REUTERS/ KCNA ترامب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية وقال مدير وكالة المخابرات الأمريكية في مقابلة مع قناة "سي. بي.إس" الأمريكية إن بيونغ يانغ تفصلها "عدة أشهر" عن امتلاك القدرة على توجيه تهديد نووي للمدن الأمريكية.

وسأل المذيع مدير المخابرات أدلى في أكتوبر من العام الماضي بتصريح مماثل حول قدرة بيونغ يانغ الصاروخية وتهديدها للمدن الأمريكية، فقال بومبيو: "كل شيء لا زال كما هو.. نعم عدة أشهر لا أستطيع أن أقول أكثر".

وأكد مدير وكالة المخابرات على أن "واشنطن لديها تقييم متطور للجاهزية القتالية للقوات المسلحة الكوريا الشمالية"، ردا على الاتهامات التي تقول بأن التقليل من شأن قدرات بيونغ يانغ النووية يمثل فشلاً لجهاز الاستخبارات الأمريكية.

ولم يجب بومبيو على سؤال بخصوص ما إذا كانت الولايات المتحدة حصلت على أي معلومات من الجندي الكوري الشمالي الذي نجا مؤخرا بعد هروبه من بلاده إلى كوريا الجنوبية.