الصين تحاكم حوالي 160 ألف مسؤول بتهم الفساد في 2017

كشف جهاز لمكافحة الفساد التابع للحزب الشيوعي الصيني أن 159100 شخص عوقبوا خلال عام 2017 بسبب انتهاكهم لقاعدة السلوك الحزبية والفساد في الصين.

© Sputnik. Iliya Pitalev مناقشات في الصين لتعديل الدستور ومحاربة الفساد وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا فإن المتهمين تورطوا في 122100 قضية منها 48700 متعلقة بعمل الحد من الفقر.





ووفقا للجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب، فإنه تمت معاقبة 61000 مسؤول لانتهاكهم للقاعدة الخاصة بالاقتصاد والتوفير المكونة من ثماني نقاط خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2017 في 43400 قضية.





وقالت اللجنة إنه تم استعادة نحو 980 مليون يوان (151 مليون دولار) من الأموال التى تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.





وأظهر استطلاع حديث للرأي العام أن 93.9% ممن شملهم الاستطلاع في 2017 كانوا راضين عن عمل مكافحة الفساد بالحزب، بزيادة عن نسبة 75% المسجلة في 2012.





وبحسب الوكالة الرسمية فإنه منذ بداية 2017، عاد 1300 هارب للصين، منهم 347 من أعضاء الحزب والعاملين بالدولة بالإضافة إلى 14 شخصا على قائمة "الإشعار الأحمر" للمتهمين بالفساد.