الاتحاد الأوروبي يدعو وزير خارجية إيران لاجتماع الأسبوع المقبل

كشف سيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني، أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران إلى بروكسل قريبا، لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إيران تكشف تفاصيل "الخطة الأمريكية" لنشر الفوضى وبحسب وكالة فرانس برس قال جابرييل: "اتصلت بنظيري الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موجريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الأسبوع المقبل"، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.





وقال جابرييل: "قلنا بوقت مبكر جدا إننا نؤيد حرية التظاهر وإن الدولة يجب أن تدعم ذلك".





وشهدت مدن إيرانية عدة منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.

وتزامنت المظاهرات مع ذكرى إخماد تظاهرات وقعت في 2009 احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، حيث شكك المتظاهرون في نزاهة تلك الانتخابات التي خسرها المرشح الإصلاحي حسين مير موسوي.





وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، 20 قتيلاً، فيما ألقت السلطات الإيرانية القبض على 450 من مثيري الشغب، حسبما أكد مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية في اتصال سابق مع وكالة "سبوتنيك".