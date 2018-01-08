انتشال جثتي مهاجرتين بالسواحل الليبية

أعلن مسؤولون بخفر السواحل أنه تم انتشال، أمس الأحد، جثتي مهاجرتين، لقيتا حتفيهما أثناء محاولتهما عبور البحر المتوسط، وأنقذ ما لا يقل عن 250 من قاربين شرقي طرابلس.

© REUTERS/ Argiris Mantikos/Eurokinissi وفاة ثلاثة مهاجرين بعد غرق قارب قبالة المغرب

وأضاف المسؤولون أن أحد القاربين غرق بينما كان الثاني مكتظا للغاية، بحسب وكالة "رويترز".

كما ذكر بعض الناجين أن مصير الكثير من المهاجرين لا يزال مجهولا ويخشى غرقهم.

يذكر أن القاربين كانا في عرض البحر قرب بلدية القره بوللي، التي كثر انطلاق القوارب منها منذ بدأت جماعات مسلحة محلية في منع القوارب من مغادرة الساحل إلى غربي طرابلس الصيف الماضي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا في 2017 يقل قليلا عن نصف عددهم في 2016، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى انخفاض عدد العابرين من ليبيا إلى إيطاليا.

وأضافت أن نحو 120 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال العام الماضي، بين أكثر من 171 ألفا و500 مهاجر عبروا إلى أوروبا بحرا، ومعظمهم فارون من الحرب في الشرق الأوسط والفقر في أفريقيا.