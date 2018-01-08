11 قتيلا حصيلة معركة نارية بين السكان والشرطة في المكسيك

وقتل ثمانية من السكان في المعركة، فيما أكد روبرتو ألفاريز، المسؤول بجهاز أمن الدولة للصحفيين، إنه بعد أن دخل جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة في وقت لاحق قتلوا بالرصاص ثلاثة من عناصر الشرطة المحلية بعدما قاوموهم.
واعتقلت السلطات 30 فردا آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسؤولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.
وتعتبر أكابولكو أكبر مدينة في ولاية جويريرو الواقعة بجنوب المكسيك، التي تعد من أكثر الولايات التي تشهد غيابا للقانون فضلا عن كونها مركزا لإنتاج الخشخاش الذي يصنع منه الهيروين، وتغذي الحروب بين عصابات المخدرات العنف في الولاية.
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