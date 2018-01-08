بالفيديو... زيادة معاناة المسافرين بمطار جون كنيدي وتأجيل الرحلات

تسبب التدفق الهائل للمياه، الذي نجم عن كسر في خط رئيسي، إلى وقف وصول رحلات جوية دولية إلى مطار جون كنيدي في نيويورك أمس الأحد.

وذكرت وكالة "روتيرز" أن ما حدث أدى لزيادة معاناة المسافرين، بعدما أدت عاصفة شتوية إلى إلغاء مئات الرحلات أو تأجيلها في الأيام القليلة الماضية.

وبثت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، لقطات مصورة أظهرت مياها تتدفق من السقف على مكتب تسجيل دخول المسافرين لتغطي مساحات كبيرة في مبنى الركاب رقم أربعة.

وحدث توقف الرحلات بينما لا تزال مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة تعاني من برد قارس فيما انخفضت درجة الحرارة في نيويورك إلى ثمانية درجات مئوية تحت الصفر.

وقالت هيئة مطارات نيويورك ونيوجيرزي التي تدير المطار، إنه جرى تعليق وصول الرحلات الجوية إلى مبنى الركاب رقم أربعة، وجرى تحويل الركاب الذين وصلوا بالفعل إلى مبان أخرى. كما ونصح المطار المسافرين عبر حسابه على موقع "تويتر"، بمراجعة شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار.

وأفاد موقع "فلايت أوير الإلكتروني" الذي يتابع الرحلات الجوية، بأنه جرى إلغاء أكثر من 500 رحلة قادمة إلى مطار جون كنيدي أو منطلقة منه، وجرى تأجيل ما يقرب من 1400 رحلة من صباح الجمعة إلى بعد ظهر الأحد.