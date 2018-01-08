أفغانستان: مقتل 72 مسلحا من طالبان داعش في عمليات عسكرية

قتل 72 مسلحا يعتقد أنهم من مسلحي حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي، وأصيب عدد مماثل في عمليات عسكرية أجريت في 13 ولاية أفغانية.

كابول —. ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة فقد "تكبدت المجموعات الإرهابية في مديريات خاك سفيد وبالا بلوك بولاية فراه غرب البلاد، خسائر جسيمة بالأرواح حيث قتل 27 إرهابيا وأصيب 17 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاث عجلات وكميات من الأسلحة والذخيرة".

وأضاف البيان، " لقي 14 مقاتلاً نحبهم وجرح 5 في المعارك التي دارت مع المسلحين بمديريات إمام صاحب وخان آباد في قندوز بشمال أفغانستان".

وشرقاً ، أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن "15 مسلحاً معظمهم ينتمون لتنظيم داعش قتلوا فيما أصيب 30 عنصرا بجروح في العمليات العسكرية ضد معاقل الإرهابيين بمديريات غازي آباد سوكي بول في ولاية كونار".

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي الذي تصدره بأن: "القوات الأمنية وبإسناد من سلاح الجو والمدفعية شن عمليات في ولايات ننغرهار ولغمان وغزني وبكتيكا ولوغار وورداك وأورزغان وزابول وفراه ونيمروز وفارياب وقندوز وهلمند".

وتعاني أفغانستان من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"طالبان" (المحظوران في روسيا).

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.