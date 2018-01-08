ظريف يهاجم الولايات المتحدة ويدافع عن سوريا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية، تمارس دورا تخريبيا في سوريا وأنها لا تعي حقائق المنطقة.

© AFP 2017/ Atta Kenare احتجاجات إيران... وكيف تم نزع الفتيل وكشف مواقع الخلل ونقاط القوة

طهران-. وقال ظريف، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الأمن المنعقد في طهران، أن "أميركا لا تهتم بحقائق المنطقة وتواصل سياساتها المخربة من خلال تواجدها غير الشرعي في الأراضي السورية".

وفي إشارة لدور سعودي في الأحداث الأخيرة في إيران، قال ظريف" لا يمكن لأي دولة أن توفر الأمن والاستقرار لنفسها من خلال زعزعة أمن الآخرين وخاصة جيرانها، وهذا التفكير خطير جدا".مضيفا، أن "تحقيق مصالح الدول في المنطقة يكمن في تحقيق مصالح جميع دولها".

وتابع أيضا أن "السعي لإيجاد منطقة قوية دون حذف وتهميش دور الآخرين ووفق قاعدة رابح — رابح هي استراتيجية ثابتة لإيران".

وحول الأوضاع الفلسطينية اعتبر ظريف أن "كل قضايا المنطقة مرتبطة بالقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي من قبل الرئيس ترامب، عداوة صريحة مع الشعوب والدول الإسلامية".