ظريف يهاجم الولايات المتحدة ويدافع عن سوريا

وفي إشارة لدور سعودي في الأحداث الأخيرة في إيران، قال ظريف" لا يمكن لأي دولة أن توفر الأمن والاستقرار لنفسها من خلال زعزعة أمن الآخرين وخاصة جيرانها، وهذا التفكير خطير جدا".مضيفا، أن "تحقيق مصالح الدول في المنطقة يكمن في تحقيق مصالح جميع دولها".
وتابع أيضا أن "السعي لإيجاد منطقة قوية دون حذف وتهميش دور الآخرين ووفق قاعدة رابح — رابح هي استراتيجية ثابتة لإيران".
وحول الأوضاع الفلسطينية اعتبر ظريف أن "كل قضايا المنطقة مرتبطة بالقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي من قبل الرئيس ترامب، عداوة صريحة مع الشعوب والدول الإسلامية".
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