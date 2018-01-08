روحاني: حصر مشاكل الناس بالوضع الاقتصادي هو إهانة لهم ولقضاياهم

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنّ حصر مشاكل الناس بالوضع الاقتصادي هو تقليل لقضاياهم، داعياً الإعلام أن يعرض رأي جميع الناس.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS أردوغان: روحاني أكد لي أن الوضع في إيران سيعود إلى طبيعته نهاية الأسبوع

طهران —. وقال روحاني في كلمة خلال لقائه وزير الاقتصاد الإيراني، اليوم "حصر مشاكل الناس بالوضع الاقتصادي هو إهانة لهم ولقضاياهم"، مضيفاً "على الإذاعة والتلفزيون أن يعرضا رأي جميع الناس وليس جناح واحد".

وأوضح الرئيس الإيراني أنّ "كل المسؤولين قابلين للنقد ولا يوجد لدينا معصومين من الخطأ".

ودعا روحاني إلى رفع الحجب عن بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً "وصول الناس للعالم الافتراضي لا يجب أن يبقى مقطوعا للابد".

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية، فشلت في توظيف الأحداث الأخيرة في استصدار قرارات ضد إيران في مجلس الأمن.

وقال روحاني، في كلمة خلال لقائه وزير الاقتصاد الإيراني، "سياسة أميركا باستغلال الأحداث الأخيرة ضمن مجلس الأمن باءت بالفشل".