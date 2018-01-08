روحاني: حصر مشاكل الناس بالوضع الاقتصادي هو إهانة لهم ولقضاياهم

وأوضح الرئيس الإيراني أنّ "كل المسؤولين قابلين للنقد ولا يوجد لدينا معصومين من الخطأ".
ودعا روحاني إلى رفع الحجب عن بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً "وصول الناس للعالم الافتراضي لا يجب أن يبقى مقطوعا للابد".
واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية، فشلت في توظيف الأحداث الأخيرة في استصدار قرارات ضد إيران في مجلس الأمن.
وقال روحاني، في كلمة خلال لقائه وزير الاقتصاد الإيراني، "سياسة أميركا باستغلال الأحداث الأخيرة ضمن مجلس الأمن باءت بالفشل".
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