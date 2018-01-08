عراقجي: على العالم أن يكون مستعدا لخروج أمريكا من الاتفاق النووي

دعا نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين، قادة دول العالم أن يكونوا مستعدين للخطوة، التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، والذي طالما اعتبره اتفاقا يصب في مصلحة إيران، ووصفه بأنه "الأسوأ".

© REUTERS/ JONATHAN ERNST وزير الخارجية الأمريكي: تعديل الاتفاق النووي مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل

طهران —. وقال عراقجي على هامش مؤتمر طهران الثاني للأمن، "ممكن في الأيام المقبلة أن تخرج أميركا من الاتفاق النووي، وعلى العالم أن يكون مستعدا لهذه المرحلة"، لافتا إلى أن "ترامب منذ عام تقريبا يحاول وبكل قوة الخروج من الاتفاق النووي".

وشدد عراقجي على أن "أهم درس تم اتخاذه من الاتفاق النووي هو الأمل في المفاوضات".