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14:19 08 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مظاهرات إيران

    خبير: الاتحاد الأوروبي يبحث عن دور في الأزمة الإيرانية

    © REUTERS/ SOCIAL MEDIA
    العالم
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    قال الدكتور محمد نور الدين، الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني إن الدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أجل مناقشة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، محاولة من جانب الاتحاد للحصول على دور في الأزمة.

    وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2018، أن الاجتماع، المزمع عقده الأسبوع المقبل، بناء على طلب من ألمانيا، لمناقشة أزمة المظاهرات التي انطلقت في إيران في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017، يمكن أن يتحول إلى دعم للدولة الإيرانية، خاصة مع امتلاك إيران رؤية بوجود تدخلات خارجية.

    وتابع "إيران مصممة على أن هناك جهات خارجية تحاول اللعب في استقرار البلاد، وأن هذه الجهات تمد يديها لكل من السعودية أمريكا للحصول على الدعم في مواجهة الدولة، لذلك فإن طهران توثق كافة الانتهاكات التي تحدث، بدليل إذاعتها أكثر من مرة محاولات حرق أقسام الشرطة، بالإضافة إلى محاولات إحراق ونهب البنوك".

    جواد ظريف في الأمم المتحدة
    © REUTERS/ EDUARDO MUNOZ
    الاتحاد الأوروبي يدعو وزير خارجية إيران لاجتماع الأسبوع المقبل

    ولفت الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني إلى أن أمريكا تحاول منذ اندلاع المظاهرات، أن تجعل العالم كله يتخذ موقفاً معادياً من طهران، حيث تحاول أن تصور مظاهرات المحتجين على الأوضاع الاقتصادية، والمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، على أنها ثورة شعبية ضد الدولة، وفي الخفاء تدعم هذه التظاهرات لإثبات وجهة نظرها.

    وأكد نور الدين أن المظاهرات التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية، ليست أمراً مجرماً أو خارج إطار القانون، ولكن الاعتداءات التي حدثت على الممتلكات العامة هي التي يمكن اعتبارها جرائم وتعد على القانون، والرئيس حسن روحاني أكد على هذا الأمر، من خلال إعلانه تأييده حق الإيرانيين في التظاهر، ولكنه في الوقت نفسه حذر من الاعتداء على الممتلكات العامة، التي سيتم التصدي لها بقوة.

    وكشف سيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني، أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران إلى بروكسل قريبا، لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده.

    وبحسب وكالة فرانس برس قال جابرييل: "اتصلت بنظيري الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موجريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الأسبوع المقبل"، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية. وقال "قلنا بوقت مبكر جدا إننا نؤيد حرية التظاهر وإن الدولة يجب أن تدعم ذلك".

    انظر أيضا:

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